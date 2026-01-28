Konya’da doktora saldıran şahıs hakkında şok karar!

Konya'da bir aile sağlığı merkezinde muayene sırası nedeniyle doktora saldırdığı iddia edilen Yusuf M., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı; hakimlik, Yusuf M.'yi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, savcılığın karara itiraz edeceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Konya'nın Selçuklu ilçesinde görev yapan Aile Hekimi Dr. Ahmet Tolu'nun, muayene sırası nedeniyle tartıştığı Yusuf M. tarafından darbedildiği iddia edildi. Olay, Hanaybaşı Mahallesi Anadolu Caddesi üzerindeki Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

MUAYENE SIRASI TARTIŞMASI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, Yusuf M., muayene olmak için gittiği aile sağlığı merkezinde kendi aile hekiminin izinli olduğunu öğrenince, Dr. Ahmet Tolu'nun odasına girerek muayene olmak istedi. Dr. Tolu'nun, hastası olduğunu ve sırası geldiğinde muayene edebileceğini söylemesi üzerine Yusuf M.'yi odadan çıkardığı belirtildi.

İddiaya göre bir süre sonra yeniden odaya giren Yusuf M., muayene sırası nedeniyle tartıştığı Dr. Tolu'nun parmağını ısırdı ve yumrukla saldırdı. Sağlık merkezi personelinin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.

DOKTOR HASTANEYE KALDIRILDI ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Dr. Ahmet Tolu, hastanede tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Tolu'nun, saldırgan Yusuf M. hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Yusuf M., tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, Yusuf M.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Savcılığın karara itiraz edeceği öğrenildi.

(Meltem Aslan)