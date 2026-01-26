Konya plakalı yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Kaza, Sarıçam ilçesin bağlı Yıldırımbeyazıt Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi.
KONYA'YA GELİYORDU
Sabah saatlerinde bir firmaya ait otobüs Hatay'dan Konya'ya doğru yola çıktı.
Ö.S. (46) kullandığı 42 HC 737 plakalı otobüs ile beton bariyere çarptı.
OTOBÜS DEVRİLDİ
Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
8 KİŞİ YARALANDI
Sağlık ekipleri kazada yaralanan 8 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA