GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,46
EURO
51,47
STERLİN
59,44
GRAM
7.229,96
ÇEYREK
11.874,66
YARIM ALTIN
23.624,09
CUMHURİYET ALTINI
47.099,69
KONYA Haberleri

Konya plakalı yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

- Güncelleme Tarihi:

Konya plakalı yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
Adana’dan Konya’ya doğru yola çıkan yolcu otobüsü otoyolda beton bariyere çarparak devrildi. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıçam ilçesin bağlı Yıldırımbeyazıt Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi.

KONYA'YA GELİYORDU 

Sabah saatlerinde bir firmaya ait otobüs Hatay'dan Konya'ya doğru yola çıktı.

Ö.S. (46) kullandığı 42 HC 737 plakalı otobüs ile beton bariyere çarptı.

OTOBÜS DEVRİLDİ 

Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri kazada yaralanan 8 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER