Vefa varsa veda yoktur: AK Parti Konya Vefa Buluşması yoğun katılımla gerçekleşti!

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa Buluşması, partinin kuruluşundan bugüne kadar görev almış isimlerin katılımıyla Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programda, “Vefa bizim mayamız, karakterimizdir“ mesajı verildi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa, partinin kuruluşundan bugüne kadar parti il ve ilçe yönetimlerinde görev alan isimlerin yanı sıra meclis üyeleri katıldı.



Duygusal Anlar Yaşandı



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 2002 yılından günümüze yapılan parti çalışmalarını anlatan video izlendi. Video gösterimi sırasında salonde duygusal anlar yaşandı.



İl Başkanı Özgökçen: "Bu Emanetin Temelini Siz Oluşturdunuz"



Programda ilk sözü alan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, partide görev almış ve ahirete intikal etmiş isimleri tek tek sayarak rahmet diledi.



Özgökçen konuşmasında şunları söyledi: "Bu davada makamlar değişir, görevler değişir ama dava bir emanettir. Bu emanetin temelini siz oluşturdunuz. Sizden aldığımız bu bayrağı yere düşürmeyeceğiz. Sizin emeğiniz ve dualarınızla bugünlere geldik. Sizler rüzgara göre hareket etmeyen, her zorluğa göğüs gererek bizlere bu davayı emanet ettiniz. Sizlerin dik duruşunuzu örnek alıyoruz. Siz bu davanın geçmişi değil temelisiniz. Vefa bizim mayamız, karakterimizdir. Türkiye Yüzyılı sizin emekleriniz üzerine inşa ediliyor. Sizler bu hareketin köklerisiniz. İyi ki varsınız. Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum."







Başkan Altay: "Biz Ne Zaman Yorulsak Birbirimize Sarıldık"



Programda söz alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "AK Parti'nin yolu da kaderi de milletiyle aynıdır. Biz ne zaman yorulsak birbirimize sarıldık. Biz sadece geçmişi anmıyor, tecrübeleri de paylaşıyoruz. Bizler şehrimize dair attığımız her adımı birlik ve beraberlik ruhuyla atıyoruz. Vefa programına katılan herkese şükranlarımı sunuyorum."







Milletvekili Akyürek: "Hareketimizin Taşıyıcıları Sizlersiniz"



AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek de yaptığı konuşmada, "Bu kutlu mücadelede teşkilatımızın her kademesinde görev alan arkadaşlarımızın alın teri var. Hareketimizin taşıyıcıları sizlersiniz. 2000'li yıllarda Konya'da yol, asfalt, çocuk parkları talep edilirken bugün Konya çok büyük projelerle gündemde. Bunu hep birlikte başardık. Ben bir kez daha davamızı bugünlere taşıyan yol ve dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.







Önceki Dönem İl Başkanlarına Plaket



AK Parti Konya İl Başkanı Özgökçen, önceki dönem il başkanları Hasan Angı, Ali Sürücü, Ömer Saylık, Faruk Dügen ve Ahmet Sorgun'a plaket takdim etti.







Milletvekilleri Birlik ve Beraberlik Mesajı Verdi



Programda mevcut milletvekilleri ile önceki dönem milletvekilleri sahneye çıkarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.



Önceki dönemlerde görev almış AK Parti Konya milletvekilleri Mehmet Babaoğlu, Halil Etyemez, İlhan Yerlikaya, Harun Tüfekçi, Mustafa Kabakçı, Muhammed Uğur Kaleli, Mehmet Kılıç, Hüseyin Üzmez, Ahmet Sorgun, Özkan Öksüz, Hüsnüye Erdoğan ve Gülay Samancı sahneye davet edildi. Görevdeki milletvekilleri, eski milletvekillerine plaket takdim etti.





