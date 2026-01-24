Konya’da bugün vefat edenler 24 Ocak 2026 Cumartesi

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
İRFAN TÜRKMEN
|
BOYALI
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
HİRA NUR ŞEN
|
KARATAY
|
Karadiğin Mezarlığı
|
SAİDE ATÇEKEN
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
İSMAİL SARIKAYA
|
İSMİL
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
SEVGİ TOKAY
|
KARABAĞ
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
ZEKİ AK
|
AKKİSE
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
SÜLEYMAN SAĞLAM
|
AVDAN
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
HATİCE UYANIK
|
ÇİFTLİKÖZÜ
|
TEKKE MEZARLIĞI
|
ERDOĞAN KENDİRCİİRİ
|
KONYA
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
SERBEZ TOKGÖZ
|
UZUNLU
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
İSMAİL GÜNVAR
|
KARAPINAR
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
NECİP KAYMAK
|
AĞRIS
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
MUSTAFA GÜNEŞ
|
İNLİCE
|
KARAKEMAL MEZARLIĞI
|
GAZİ ÇETİN
|
CİCEK
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
MEHMET AVCI
|
KONYA
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
NACİYE ASLAN
|
KIRKIŞLA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MEHMET ALİ ÖZAY
|
HADİM
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi