KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 24 Ocak 2026 Cumartesi

Konya’da bugün vefat edenler 24 Ocak 2026 Cumartesi
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 24 Ocak 2026 Cumartesi günü vefat eden 17 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

İRFAN TÜRKMEN

BOYALI
01-02-1955

YAZIR MEZARLIĞI

HİRA NUR ŞEN

KARATAY
18-10-2025

Karadiğin Mezarlığı

SAİDE ATÇEKEN

KONYA
01-04-1946

ÜÇLER MEZARLIĞI

İSMAİL SARIKAYA

İSMİL
26-11-1952

YAZIR MEZARLIĞI

SEVGİ TOKAY

KARABAĞ
07-07-1970

YAZIR MEZARLIĞI

ZEKİ AK

AKKİSE
02-11-1952

ULUIRMAK MEZARLIĞI

SÜLEYMAN SAĞLAM

AVDAN
20-10-1949

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HATİCE UYANIK

ÇİFTLİKÖZÜ
22-10-1942

TEKKE MEZARLIĞI

ERDOĞAN KENDİRCİİRİ

KONYA
23-01-1941

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

SERBEZ TOKGÖZ

UZUNLU
24-06-1970

MUSALLA MEZARLIĞI

İSMAİL GÜNVAR

KARAPINAR
11-12-1940

ELMACI MEZARLIĞI

NECİP KAYMAK

AĞRIS
23-08-1938

ALİYENLER MEZARLIĞI

MUSTAFA GÜNEŞ

İNLİCE
12-03-1938

KARAKEMAL MEZARLIĞI

GAZİ ÇETİN

CİCEK
24-03-1955

ULUIRMAK MEZARLIĞI

MEHMET AVCI

KONYA
25-11-1974

HOCACİHAN MEZARLIĞI

NACİYE ASLAN

KIRKIŞLA
04-07-1955

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET ALİ ÖZAY

HADİM
10-02-1953

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

