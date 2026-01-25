GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Meteoroloji’den Konya’ya kuvvetli yağış uyarısı!

Güncelleme Tarihi:

Meteoroloji’den Konya’ya kuvvetli yağış uyarısı!
Konyalılar dikkat! Bu saat aralığında çok kuvvetli gelecek. Meteoroloji az önce duyurdu. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Konya hava durumu

Meteoroloji yetkilileri, Konya'da önemli bir hava durumu uyarısında bulundu. Şehir genelinde etkili olması beklenen çok kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşlar dikkatli olmalı. Özellikle şiddetli yağışların yerel sel ve su baskınlarına yol açabileceği belirtiliyor. Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak?  İşte Konya hava durumu

Meteoroloji yetkilileri, Konya ve çevre iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Konya'da bu saat aralığına dikkat: Çok kuvvetli sağanak geliyor!

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, sağanak yağışların 25 Ocak Pazar (bugün) öğleden sonra saatlerinde başlaması ve akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Sağanak yağıi Konya'nın Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük ilçelerinde etkili olacak.

Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları, mümkünse zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları önemle vurgulanıyor.

Bu 3 güne dikkat!

Konya ve 31 ilçe için güncel hava tahmin raporları paylaşıldı. Buna göre Konya'ya 27 Ocak Salı, 29 Ocak Perşembe ve 30 Ocak Cuma günleri sağanak geliyor. 31 ilçede etkili olması beklenen yağışlar öncesinde vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°.

Yarın için Konya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 10°.

Salı Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°.

Çarşamba Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°.



