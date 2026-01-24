Konya’da yangın paniği! Bina tahliye edildi

Konya’nın Karatay ilçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Ahmet Efendi Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın 5. katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı

Yangın sırasında tedbir amacıyla bina tamamen tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Maddi hasar meydana geldi

Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

(Ali Asım Erdem)