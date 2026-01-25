Konya’daki feci kazadan acı haber! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Konya'nın Meram ilçesi Hatıp Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Yağız Zeybek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Alınan bilgiye göre genç sürücü hayatını kaybetti.
VİRAJI ALAMADI
Edinilen bilgilere göre, Mehmet Yağız Zeybek idaresindeki 42 BCE 488 plakalı motosiklet, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet yol kenarında bulunan otobüs durağına çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralı olarak Meram Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri kazanın meydana geliş sebebiyle ilgili inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”