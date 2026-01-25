AK Parti Konya İl Başkanı Özgökçen’den Özel’e sert tepki!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yalova'da düzenlenen mitingde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u hedef alarak yuhalatması kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

CHP'li belediyelerin rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla gündemde olduğu bir dönemde Özel'in Kabine'nin en başarılı isimlerinden biri olarak gösterilen Murat Kurum'u hedef alması, "yine aynı tiyatro” yorumlarını beraberinde getirdi.

AK PARTİ KONYA İL BAŞKANI'NDAN SERT TEPKİ

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaşananlara sert tepki gösterdi. "CHP'den bir siyasi nezaketsizlik örneği daha” başlığıyla paylaşım yapan Özgökçen, Özgür Özel'i ve CHP yönetimini eleştirdi.

Özgökçen paylaşımında, 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedeler için gece gündüz çalışan ve 455 bin konutun yapımını üstlenen Bakan Murat Kurum'un yuhalatılmasını "rezillik” olarak nitelendirdi. Kurum'un yalnızca kendi partisi tarafından değil, farklı siyasi görüşlerden vatandaşlar tarafından da takdir edildiğini vurguladı.

"DEPREMZEDELER KİMİN ÇALIŞTIĞINI BİLİYOR”

Fatih Özgökçen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Depremzede kardeşlerimizin gönlüne dokunmuş, alın teriyle eser üretmiş birini siyasi malzeme yapmak en büyük vicdansızlıktır. Afetzedelere ‘bedava ev yapacağız' deyip yapmayanlar, bugün milletimizin yuvalarını inşa eden iradeyi yuhalatıyor.”

Deprem bölgesindeki vatandaşların kimin çalıştığını, kimin sadece meydanlarda dolaştığını çok iyi bildiğini ifade eden Özgökçen, Özgür Özel'e seslenerek, "Deprem bölgesinden size ekmek çıkmaz. Bakanımız Murat Kurum'u belki siz tanımıyorsunuzdur ama kendi milletvekillerinize, belediye başkanlarınıza sorun; onlar çok iyi bilir” dedi.

(Meltem Aslan)