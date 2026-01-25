GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,45
EURO
51,25
STERLİN
59,29
GRAM
7.110,17
ÇEYREK
11.678,01
YARIM ALTIN
23.231,98
CUMHURİYET ALTINI
46.317,87
GÜNCEL Haberleri

AK Parti Konya İl Başkanı Özgökçen’den Özel’e sert tepki!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

AK Parti Konya İl Başkanı Özgökçen’den Özel’e sert tepki!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yalova'da düzenlenen mitingde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u hedef alarak yuhalatması kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

CHP'li belediyelerin rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla gündemde olduğu bir dönemde Özel'in Kabine'nin en başarılı isimlerinden biri olarak gösterilen Murat Kurum'u hedef alması, "yine aynı tiyatro” yorumlarını beraberinde getirdi.

AK PARTİ KONYA İL BAŞKANI'NDAN SERT TEPKİ

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaşananlara sert tepki gösterdi. "CHP'den bir siyasi nezaketsizlik örneği daha” başlığıyla paylaşım yapan Özgökçen, Özgür Özel'i ve CHP yönetimini eleştirdi.

Özgökçen paylaşımında, 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedeler için gece gündüz çalışan ve 455 bin konutun yapımını üstlenen Bakan Murat Kurum'un yuhalatılmasını "rezillik” olarak nitelendirdi. Kurum'un yalnızca kendi partisi tarafından değil, farklı siyasi görüşlerden vatandaşlar tarafından da takdir edildiğini vurguladı.

"DEPREMZEDELER KİMİN ÇALIŞTIĞINI BİLİYOR”

Fatih Özgökçen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Depremzede kardeşlerimizin gönlüne dokunmuş, alın teriyle eser üretmiş birini siyasi malzeme yapmak en büyük vicdansızlıktır. Afetzedelere ‘bedava ev yapacağız' deyip yapmayanlar, bugün milletimizin yuvalarını inşa eden iradeyi yuhalatıyor.”

Deprem bölgesindeki vatandaşların kimin çalıştığını, kimin sadece meydanlarda dolaştığını çok iyi bildiğini ifade eden Özgökçen, Özgür Özel'e seslenerek, "Deprem bölgesinden size ekmek çıkmaz. Bakanımız Murat Kurum'u belki siz tanımıyorsunuzdur ama kendi milletvekillerinize, belediye başkanlarınıza sorun; onlar çok iyi bilir” dedi.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER