Mahkemeden ihraç edilen teğmenle ilgili karar! MSB itiraz edecek
30 Ağustos’ta Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde darbe dönemlerini andıran korsan bir yemine imza atan teğmenlerden biri olan Deniz Demirtaş hakkında mahkeme göreve iade kararı verdi. 21. İdare Mahkemesi tarafından oy birliğiyle alınan ve kesin olmayan karara Milli Savunma Bakanlığı itiraz edecek.
30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu'nda, sahneye çıkan cuntacılar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı mezuniyet töreninden sonra korsan bir tören daha düzenledi. Bir grup cuntacı teğmen sıralı komutanlarının ‘yasak' olduğunu belirtmesine rağmen 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kaldırılan ve 28 Şubat sürecinin ürünü olan ‘subaylık yeminini' etti. Korsan yemindeki "Karşılarında bizi bulacak”, "Kılıçlarımız keskin ve hazır olacaktır” gibi ifadeler askeri cunta bildirilerini çağrıştırdı.
Gelişme üzerine haklarında disiplin süreci başlatılan teğmenler Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
İdare mahkemesinden 'göreve iade' kararı
Ankara 21. İdare Mahkemesi, Teğmen Deniz Demirtaş'ın TSK'dan ayırma cezasını iptal etti.
Kesin karar değil, MSB itiraz edecek
Mahkemenin ihraç kararının iptalinin kesinlik taşımadığı aktarıldı. Hukuki sürecin devam edeceği ve karara MSB'nin itiraz edeceği öğrenildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”