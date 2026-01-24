GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Cezaevindeki kavga kanlı bitti! 21 hükümlü hastanelik oldu

Cezaevindeki kavga kanlı bitti! 21 hükümlü hastanelik oldu
Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bulunan 2 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda adli suç koğuşunda bulunan 21 hükümlü arasında sözlü tartışma sonrasında çıkan kavgada bir tutuklu kafasından yaralandı.

Ferizli ilçesinde bulunan 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda adli suç koğuşunda bulunan 21 hükümlü arasında sözlü tartışma sonrasında kavga çıktı.

Olaya karışan 21 hükümlü Ferizli Devlet Hastanesine darp ve cebir raporu alınması gayesiyle sevk edildi. Yapılan muayenede M.A. isimli hükümlünün kafasına aldığı darbe neticesinde açık yara tespit edilerek dikiş atıldı.

Burada yapılan ilk müdahale sonrasında tedavisinin tamamlanması için M.A. isimli hükümlü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Diğer 20 hükümlü ise ilçe devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, olaya karışan hükümlülerin farklı koğuşlara ve tekli koğuşlara alındığı, olayın büyüme ihtimalinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

