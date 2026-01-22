GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,39
EURO
50,92
STERLİN
58,63
GRAM
6.988,85
ÇEYREK
11.483,77
YARIM ALTIN
22.844,69
CUMHURİYET ALTINI
45.545,66
KONYA Haberleri

Konya’daki maskeli soygunda gelişme: Gaspçıların arasından “büyücü’’ çıktı!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki maskeli soygunda gelişme: Gaspçıların arasından “büyücü’’ çıktı!

Ereğli'de bir akaryakıt istasyonunda sabaha karşı yaşanan gasp olayıyla ilgili ortaya çıkan yeni detaylar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Çömlekçi Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen yüzü maskeli ve silahlı şahısların çalışanları tehdit ederek kasadaki bir miktar parayı gasp ettiği olayın ardından, emniyet güçlerinin çalışmasıyla dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay sonrası yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda yakalanan şüpheliler arasında Ahmet Yusuf G. isimli 48 yaşındaki bir şahsın da bulunduğu öğrenildi. Söz konusu şahsın ilçede para karşılığında muska ve büyü yaptığı yönünde iddialar bulunduğu, daha önce de benzer iddialar kapsamında birkaç kez gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Ayrıca Ahmet Yusuf G. hakkında iki gün önce muska ve büyü iddiasına ilişkin şikâyet üzerine iş yerinde arama yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

OLAY KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, yüzü maskeli ve silahlı iki kişinin akaryakıt istasyonuna gelerek çalışanları tehdit ettiği ve kasadaki parayı gasp ettiği anlar net şekilde görülüyor.

Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Gözden Kaçmasın
Konya’da kar maskeli gasp: Görüntüler saniye saniye kameraya yansıdı!
Konya’da kar maskeli gasp: Görüntüler saniye saniye kameraya yansıdı! Haberi görüntüle

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER