Konya’daki maskeli soygunda gelişme: Gaspçıların arasından “büyücü’’ çıktı!

Ereğli'de bir akaryakıt istasyonunda sabaha karşı yaşanan gasp olayıyla ilgili ortaya çıkan yeni detaylar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.





Çömlekçi Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen yüzü maskeli ve silahlı şahısların çalışanları tehdit ederek kasadaki bir miktar parayı gasp ettiği olayın ardından, emniyet güçlerinin çalışmasıyla dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.





Edinilen bilgilere göre, olay sonrası yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda yakalanan şüpheliler arasında Ahmet Yusuf G. isimli 48 yaşındaki bir şahsın da bulunduğu öğrenildi. Söz konusu şahsın ilçede para karşılığında muska ve büyü yaptığı yönünde iddialar bulunduğu, daha önce de benzer iddialar kapsamında birkaç kez gözaltına alındığı ileri sürüldü.





Ayrıca Ahmet Yusuf G. hakkında iki gün önce muska ve büyü iddiasına ilişkin şikâyet üzerine iş yerinde arama yapıldığı bilgisine ulaşıldı.





OLAY KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, yüzü maskeli ve silahlı iki kişinin akaryakıt istasyonuna gelerek çalışanları tehdit ettiği ve kasadaki parayı gasp ettiği anlar net şekilde görülüyor.





Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

