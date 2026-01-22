Konya’da kar maskeli gasp: Görüntüler saniye saniye kameraya yansıdı!

Ereğli'de bir akaryakıt istasyonunda sabaha karşı yaşanan gasp olayı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından kaçan şüpheliler, emniyet güçlerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.





Edinilen bilgilere göre, önceki gün sabaha karşı Çömlekçi Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen yüzü maskeli iki şahıs, çalışanları silahla tehdit ederek kasadaki bir miktar parayı gasbetti. Şüphelilerin soğukkanlı tavırları ve olay anı, istasyonun güvenlik kameraları tarafından net şekilde kaydedildi.

Tek Tek Tespit Edildiler



Gasp olayının ihbar edilmesi üzerine Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen asayiş ekipleri, şüphelilerin eşkâllerini ve kaçış güzergâhlarını belirledi.



TAM 4 Şüpheli Yakalandı



Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu zanlılar, Ereğli'de saklandıkları adreste yakalandı. Olayla bağlantılı toplam dört şüphelinin bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan şüpheliler A.K., İ.K., A.Y.G. ile yanlarında bulunan bir kadın gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahısların, işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, yüzü maskeli ve silahlı iki kişinin akaryakıt istasyonuna gelerek çalışanları tehdit ettiği ve kasadaki parayı gasp ettiği anlar yer aldı.





Gözden Kaçmasın Konya’da bugün vefat edenler 22 Ocak 2026 Perşembe Haberi görüntüle

Kaynak: Haber Merkezi