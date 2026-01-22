GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’da kar maskeli gasp: Görüntüler saniye saniye kameraya yansıdı!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da kar maskeli gasp: Görüntüler saniye saniye kameraya yansıdı!

Ereğli'de bir akaryakıt istasyonunda sabaha karşı yaşanan gasp olayı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından kaçan şüpheliler, emniyet güçlerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün sabaha karşı Çömlekçi Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen yüzü maskeli iki şahıs, çalışanları silahla tehdit ederek kasadaki bir miktar parayı gasbetti. Şüphelilerin soğukkanlı tavırları ve olay anı, istasyonun güvenlik kameraları tarafından net şekilde kaydedildi.

Tek Tek Tespit Edildiler

Gasp olayının ihbar edilmesi üzerine Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen asayiş ekipleri, şüphelilerin eşkâllerini ve kaçış güzergâhlarını belirledi.

TAM 4 Şüpheli Yakalandı

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu zanlılar, Ereğli'de saklandıkları adreste yakalandı. Olayla bağlantılı toplam dört şüphelinin bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan şüpheliler A.K., İ.K., A.Y.G. ile yanlarında bulunan bir kadın gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahısların, işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, yüzü maskeli ve silahlı iki kişinin akaryakıt istasyonuna gelerek çalışanları tehdit ettiği ve kasadaki parayı gasp ettiği anlar yer aldı.

