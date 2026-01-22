GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 22 Ocak 2026 Perşembe
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 22 Ocak 2026 Perşembe günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

ERSAN ALPER ÜNLÜ

CİHANBEYLİ
29-08-1979

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ARİFE SUCU

SİNANLI
01-01-1944

YAZIR MEZARLIĞI

SAMİ ÖZKAN

AKSARAY
11-03-1946

MUSALLA MEZARLIĞI

AYŞE GÜLTEKİN

ZAFERİYE
03-07-1942

YAZIR MEZARLIĞI

İSKENDER MALDAŞ

HADİM
01-02-1937

YAZIR MEZARLIĞI

FAZİLET KAYA

KONYA
26-02-1940

YEDİLER MEZARLIĞI

AHMET YILDIZ

KONYA
05-10-1962

GÖDENE (Toki) AŞAĞI MEZARLIĞI 2

NECATİ GÜCÜYENER

KONYA
06-04-1928

ÜÇLER MEZARLIĞI

MUSTAFA ALTINIŞIK

MERAM
03-10-1989

YENİBAHÇE MEZARLIĞI

ÖMER TÜRK

GÖZLÜ
10-09-1947

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET ESKİLLİOĞLU

KONYA
14-10-1962

ARAPLAR MEZARLIĞI

FETHİ DERESAL

AKKİSE
12-03-1953

ÜÇLER MEZARLIĞI

AYŞE MEYDAN

DERBENT
01-07-1927

ELMACI MEZARLIĞI

YILDIZ ÖCAL

YALVAÇ
01-11-1958

YAĞBASAN MEZARLIĞI

MUZAFFERİYE İLERİGİDEN

KABACALI
13-02-1933

YAZIR MEZARLIĞI

AYTEN DURMAZ

BAYÇAYIRI
25-05-1940

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HASAN ÖZER

HADİM
01-07-1940

ÜÇLER MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

