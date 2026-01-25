GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Yol kenarında vahşet! Evli kadın evli sevgilisinin boğazını keserek öldürdü

- Güncelleme Tarihi:

Yol kenarında vahşet! Evli kadın evli sevgilisinin boğazını keserek öldürdü
Samsun’da Gamze S. isimli kadın, sevgilisi olduğu belirtilen Ferit M.’yi boğazını keserek öldürdükten sonra polise teslim oldu. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, kadının oğlu da polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da işlenen korkunç cinayette katil zanlısı kadının oğlu da gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Canik ilçesindeki Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde, park halindeki hafif ticari araç içerisinde meydana geldi.

ARACIN İÇİNDE ÖLDÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre evli olan Gamze S., bir süredir ilişki yaşadığı evli sevgilisi Ferit M. ile buluştu.

Gamze S.'nin ayrılmak istemesi, Ferit M.'nin de bunu kabul etmemesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

İddiaya göre Gamze S., yanında getirdiği bıçak ile Ferit M.'nin boğazını kesip kafasına da satırla vurarak öldürdü.

ELİNDE BIÇAKLA POLİSE TESLİM OLDU

Gamze S. olayda kullandığı bıçak ve satırla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Ferit M.'yi araç içinde boğazı kesik halde ölü olarak buldu.

KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

Polis ekipleri araçta ve çevrede inceleme yaparken, Ferit M.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Gamze S. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

KADININ EŞİ İLE OĞLU DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren cinayet bürosu Gamze S.'nin eşi Dursun A.S. İle oğlu Aydın S.'yi de gözaltına aldı.

Cinayete ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

