Yol kenarında vahşet! Evli kadın evli sevgilisinin boğazını keserek öldürdü

Samsun'da işlenen korkunç cinayette katil zanlısı kadının oğlu da gözaltına alındı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Canik ilçesindeki Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde, park halindeki hafif ticari araç içerisinde meydana geldi.
ARACIN İÇİNDE ÖLDÜRDÜ
Edinilen bilgiye göre evli olan Gamze S., bir süredir ilişki yaşadığı evli sevgilisi Ferit M. ile buluştu.
Gamze S.'nin ayrılmak istemesi, Ferit M.'nin de bunu kabul etmemesi üzerine aralarında tartışma çıktı.
İddiaya göre Gamze S., yanında getirdiği bıçak ile Ferit M.'nin boğazını kesip kafasına da satırla vurarak öldürdü.
ELİNDE BIÇAKLA POLİSE TESLİM OLDU
Gamze S. olayda kullandığı bıçak ve satırla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Ferit M.'yi araç içinde boğazı kesik halde ölü olarak buldu.
KATİL ZANLISI GÖZALTINDA
Polis ekipleri araçta ve çevrede inceleme yaparken, Ferit M.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.
Gamze S. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.
KADININ EŞİ İLE OĞLU DA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmayı derinleştiren cinayet bürosu Gamze S.'nin eşi Dursun A.S. İle oğlu Aydın S.'yi de gözaltına aldı.
Cinayete ilişkin soruşturma devam ediyor.
