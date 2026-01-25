Balıkesir’de 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın yer verdiği bilgiye göre saat 12.29 sıralarında Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı 15.03 km derinliğinde kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
