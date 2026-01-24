Konya Bozkır Barajı’nda su seviyesi yağışlarla hızla yükseliyor

Konya’nın Bozkır ilçesinde etkili olan kar yağışıyla Bozkır Barajı’nda su seviyesinde önemli bir artış gözlemlendi.

Bölgede etkili olan son yağmur ve kar yağışlarının ardından bu yağışlara bağlı olarak baraj doluluk oranının hızla yükseldiği bildirildi. Bozkır Barajı'ndan paylaşılan anlık görüntüler, suyun hacimsel olarak arttığını ve baraj doluluğunun belirgin şekilde yükseldiğini gösteriyor.

Verilere göre, barajdaki su seviyesinin sadece son bir hafta içerisinde yaklaşık 1 metre yükseldiği tespit edildi. Yetkililer, devam eden yağışların barajdaki doluluk oranını olumlu yönde etkilediğini ve bölgenin su ihtiyacına önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: İHA