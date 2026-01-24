Beyşehir Gölü sessizliğe büründü: Göl dondu yaşam zorlaştı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde dondurucu soğuklar, Türkiye’nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü’nde hayatı olumsuz etkiledi.

Göl kıyılarının buz tutması nedeniyle balıkçılar avlanmaya ara verirken, su kuşları da yiyecek bulabilmek için kıyı kesimlere yöneldi. Beyşehir Gölü'nde kıyı kesimlerde oluşan kalın buz tabakası, limanlardan açıklara çıkışı neredeyse imkânsız hale getirdi. Avcı tekneleri buzlar arasında mahsur kalırken, balıkçılar mesailerine ara verdi. Gölde alışık olunan motor sesleri yerini sessizliğe bıraktı. Teknelerinin zarar görmemesi için her gün limanlara gelen balıkçılar, sopalarla ve motor gücüyle buz kırma mesaisi yürütüyor. Buzların kırılmaması halinde teknelerin ve ağların ciddi zarar görebileceği belirtiliyor.

"Sahil 500-600 metre dondu"

Beyşehir Gölü'nün Çiftlik Mahallesi balıkçılarından İbrahim Erdoğan, Ocak ayında buzlanma ve soğuk havalar nedeniyle balıkçılığa ara verdiklerini belirterek, "Kıyılar çok kalın buzla kaplı. Yaklaşık 500-600 metre sahil donmuş durumda. Buz hem teknelerimize hem de ağlarımıza zarar veriyor. Birkaç gün daha istirahat edeceğiz" dedi. Erdoğan, soğuk havada yürüttükleri buz kırma çalışmalarının riskli olduğuna da dikkat çekerek, "Tekne buzun üzerine çıkıp motor gücüyle buzu kırıyor. Buz kırılmazsa tekne kırılır. Çok riskli ama başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

Soğuk hava su kuşlarını da vurdu

Beyşehir Gölü'nün yüzeyinin buzla kaplanması, bölgede yaşayan su kuşlarını da olumsuz etkiledi. Göl yüzeyinin donmasıyla birlikte kuşlar, şehir merkezi çevresindeki kıyı kesimlere akın etti. Yiyecek bulabilmek için toplu halde hareket eden su kuşları zaman zaman buz üzerinde yürürken, balıkçılların da buzlu alanlarda besin arayışını sürdürdüğü gözlendi.

"Kuşlar da hayatta kalma mücadelesi veriyor"

Beyşehir sakinlerinden fotoğraf tutkunu Mustafa Varol ise, göl kıyılarının tamamen buz tuttuğunu belirterek, "Kuşlar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bazıları tek başına kalıyor ama onlar için de hayat mücadelesi devam ediyor. Hava çok soğuk, kuru bir ayaz var. Bu durum hem kuşları hem balıkçıları etkiledi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Beyşehir Gölü kıyılarının buzla kaplanması ilçe sakinlerinin de ilgisini çekti. Bazı gençler kıyılarda buz üzerine çıkarak kayak yapmaya çalışırken görüntülendi.

