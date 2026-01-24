GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Karatay'da birimler arası voleybol turnuvası başladı

Karatay’da birimler arası voleybol turnuvası başladı
Karatay Belediyesi tarafından personel arasındaki iletişimi güçlendirmek, kurum içi dayanışmayı artırmak ve motivasyonu yükseltmek amacıyla düzenlenen “Karatay Belediyesi Birimler Arası Dostluk ve Kardeşlik Voleybol Turnuvası” başladı.

Belediye bünyesinde görev yapan personellerin oluşturduğu takımların katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada, 12 farklı birim mücadele ediyor. Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan karşılaşmalar, centilmenlik ve dostluk havası içerisinde büyük bir heyecanla devam ediyor.

Turnuva süresince belediye çalışanları hem sportif rekabetin hem de takım ruhunun keyfini yaşarken; organizasyon, birimler arası iletişimin güçlenmesine ve personelin kaynaşmasına katkı sağlıyor. Turnuvanın şampiyonu, 05 Şubat 2026 tarihinde Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak final müsabakasıyla belli olacak. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve çeşitli ödüller takdim edilecek.

Belediye çalışanları bu tür organizasyonların kurum içinde aile ortamını pekiştirdiğini belirterek, etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

KILCA: PERSONELİMİZLE AİLE GİBİYİZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, organizasyonun centilmen bir atmosferde gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, turnuvaya katılan tüm çalışma arkadaşlarına başarılar diledi.

Başkan Kılca, personelle yalnızca hizmet üretmediklerini, aynı zamanda sosyal faaliyetlerde de bir araya gelmeye önem verdiklerini belirterek şunları söyledi: "Karatay Belediyesi olarak, çalışma arkadaşlarımızla aile gibiyiz. Bu anlayışla düzenlediğimiz organizasyonlar, birimler arası iletişimi ve dayanışmayı güçlendiriyor. Mesai arkadaşlarımızın kaynaşmasını, birlikte keyifli vakit geçirmesini ve motivasyonlarının artırmayı önemsiyoruz. Tüm takımlarımıza başarılar diliyor, turnuvanın dostluk ve centilmenlik içerisinde tamamlanmasını temenni ediyorum.” 

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

