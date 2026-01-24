Konya’da gıda denetimleri aralıksız sürüyor

Beyşehir’de vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmesini sağlamak amacıyla gıda üretim ve satış işletmelerinde denetim ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla denetim ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gıda üretim ve satış noktaları düzenli denetleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda kontrol planı doğrultusunda, Beyşehir ilçesindeki tüm gıda üretim ve satış işletmeleri rutin olarak denetleniyor. Ekipler, hijyen, kalite ve güvenlik standartlarının eksiksiz uygulanıp uygulanmadığını titizlikle kontrol ediyor.

Vatandaşlara gıda hattı uyarısı

Denetim ekipleri, vatandaşların alışveriş sırasında karşılaşabilecekleri olumsuz durumlar için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 174 Alo Gıda Hattı'nı arayabileceklerini hatırlattı. Böylece halk, gıda güvenliği konusunda yaşadığı sorunları kolayca bildirebiliyor.

(Ali Asım Erdem)