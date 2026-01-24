GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da otomobil refüje devrildi! Aynı aileden 4 kişi yaralandı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da otomobil refüje devrildi! Aynı aileden 4 kişi yaralandı
Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu-Kırıkkale kara yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri T. (38) idaresindeki 52 AEG 665 plakalı Mitsubishi marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje devrildi.

4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Sabri T. ile eşi Ayşe T. (33) ve çocukları M.M.T. (1) ile R.H.T. (6) yaralandı.

Hayati tehlikeleri yok

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

