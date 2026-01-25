GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da hastaneye gitti eve döndü! 3 yaşındaki Yağız’ın ölümünde ihmal iddiası

Konya’da hastaneye gitti eve döndü! 3 yaşındaki Yağız’ın ölümünde ihmal iddiası

Konya'da yaşayan Fatih ve Zuhal Mutlu çiftinin 3 yaşındaki oğulları Yağız'ın, 1 Kasım 2018 tarihinde evlerinde oturdukları sırada boğazına fıstık kaçtı. Aile, küçük Yağız'ı özel bir hastaneye götürdü. Burada muayene eden çocuk doktoru M.G. (56), geniz akıntısı olduğunu belirterek kesik öksürük ve ateş yapabileceğini söyledi, antibiyotik reçete ederek aileyi eve gönderdi.

ADLİ TIP RAPORU DOKTORU KUSURLU BULDU

Aradan birkaç gün geçtikten sonra Yağız aniden istifra etti ve morardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuğun duran kalbi yeniden çalıştırıldı ve yoğun bakıma alındı. Ancak Yağız, 22 Kasım'da hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda, yabancı cisim aspirasyonu öyküsü bulunan ve şikâyetleri devam eden bir çocuğa akciğer grafisi çekilmesi ve acil bronkoskopi yapılması için sevk edilmesi gerektiği belirtildi. Bu işlemleri yapmadığı gerekçesiyle doktorun kusurlu olduğu ifade edildi.

BABA: BAŞKA YAĞIZ'LAR ÖLMESİN

Soruşturma sonrası "taksirle ölüme neden olma” suçundan Konya 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan doktor M.G., önce 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı; bu ceza 13 bin 600 TL adli para cezasına çevrildi. İstinaf mahkemesi cezayı 3 yıl 4 aya çıkardı ve bu ceza da 36 bin 450 TL adli para cezasına dönüştürüldü. Karar kesinleşti.
Acılı baba Fatih Mutlu ise, "Yıllarca hukuk mücadelesi verdik. Ne doktor kaybetti ne de biz kazandık. Kaybeden sadece Yağız oldu. Bir doktor görevini gereği gibi yapmadığı için oğlumuz hayatını kaybetti. Yağız'ım gitti ama başka çocuklar ölmesin diye mücadele etmeye devam edeceğim” dedi.

SABAH/TOLGA YANIK

Kaynak: Haber Merkezi

