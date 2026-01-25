GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Son düdük çaldı! Konyaspor Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı

Hasan Yıldırım
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Son düdük çaldı! Konyaspor Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan başladı! Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

DÜDÜK KADİR SAĞLAM'DA

Gaziantep Futbol Kulübü ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Yusuf Susuz ve Kerem İlitangil üstlenecek. Berkay Erdemir ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

MAÇTAN DAKİKALAR;

5' Jackson Muleka tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

6' Gaziantep FK takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor. Şutu çeken isim Deian Sorescu.

17' Mohamed Bayo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

22' Gaziantep FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Alexandru Maxim tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

45+2. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Ceza sahasında Dragus'un pasında topu önünde bulan Sorescu'nun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

İlk yarı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğüyle son buldu.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

58' Tümosan Konyaspor için Jackson Muleka şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

61' Yusuf Kabadayı tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

63' Drissa Camara rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

88' Konyaspor'da sahneye Blaz Kramer çıktı! Yeşil-beyazlı ekip, maçın son anlarında bulduğu golle skoru dengeledi.

SON DÜDÜK ÇALDI

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'yle 1-1 berabere kaldı.

Mücadele 1-1 beraberlikle son buldu.

(Hasan Yıldırım)

 

