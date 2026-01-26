Gümüş TL Fiyatı Tarihi Zirveyi Gördü! Gümüş Ne Kadar Oldu?
Yatırımcıların odağındaki gümüş, 2026 yılına rekorlarla başladı. Haftanın ilk işlem gününde gümüş TL fiyatı 150 TL barajını aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, gümüş ne kadar oldu ve yükseliş sürecek mi? İşte gümüş fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri.
Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri "Gümüş ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor...
Gümüşün 100 TL seviyelerinden başlayan dik ivmeli yükseliş kanalı, bugün itibarıyla 150 TL'nin üzerine taşınmış durumda.
Gümüş Neden Yükseliyor?
Analistler, gümüş fiyatlarındaki bu agresif artışın arkasında birkaç temel nedenin yattığını belirtiyor:
Endüstriyel Talep Patlaması: Güneş panelleri, elektrikli araç bataryaları ve yapay zeka çiplerinin üretiminde kritik rol oynayan gümüşe olan talep, arz kapasitesini zorlamaya başladı.
Küresel Arz Sıkıntısı: Maden üretimindeki yavaşlama ve stoklardaki azalma, "beyaz metal" gümüşün fiyatını yukarı yönlü baskılıyor.
Güvenli Liman Etkisi: Küresel piyasalardaki jeopolitik belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman arayışında gümüşü kârlı bir alternatif olarak görmesine neden oluyor.
Gümüş Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Rakamlar
Bugünkü piyasa verilerine göre gümüşün gram fiyatı 150,07 TL bandında işlem görüyor.
Ancak her rekor yükselişin ardından gelebilecek olası kâr satışlarına karşı yatırımcıların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.
