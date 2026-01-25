GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Hangisi palindrom bir kelimedir? Beyaz’la Joker 100 bin tl’lik soru

Güncelleme Tarihi:

Hangisi palindrom bir kelimedir? Beyaz’la Joker 100 bin tl’lik soru

Kelime oyunları ve dil bilgisi meraklılarının en sevdiği konulardan biri olan tersten okunuşu da aynı olan sözcükler, dilin simetrik yapısını ve estetiğini ortaya koyan ilginç birer örnek oluşturmaktadır.

Hangisi palindrom bir kelimedir?

Palindrom, tersten okunduğunda da aynı anlamı ve ses dizilimini koruyan kelime, cümle veya sayılara verilen isimdir. Bu tür kelimeler hem ileriye hem de geriye doğru okunduğunda harf dizilişi değişmez. Seçenekler arasında yer alan kelimeler incelendiğinde, sadece bir tanesinin bu simetrik kurala tam olarak uyduğu ve dilimizdeki popüler palindrom örneklerinden biri olduğu görülmektedir.

Cevap: Seçenekler arasında yer alan palindrom kelime yapay sözcüğüdür. (Y-A-P-A-Y harf dizilimi tersten okunduğunda da bozulmamaktadır.)

Kaynak: Haber Merkezi

