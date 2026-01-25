Kıbrıs Barış Harekâtı’nın sembolik şifresi olan “Ayşe tatile çıksın“ cümlesindeki Ayşe kimdir?
- Güncelleme Tarihi:
Türkiye'nin yakın siyasi ve askeri tarihinin en kritik dönüm noktalarından biri olan 1974 Kıbrıs Barış Hârekatı, diplomatik gizliliği korumak amacıyla kullanılan ikonik parolalarıyla hafızalara kazınmıştır.
Cenevre'de sürdürülen diplomatik görüşmelerin tıkanması üzerine, dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in Başbakan Bülent Ecevit'e gönderdiği bu mesaj, aslında ikinci harekatın başlatılması talimatını içeriyordu. Bu meşhur cümledeki "Ayşe", harekatın diplomatik çözüm yollarının kapandığını ve askeri müdahalenin kaçınılmaz hale geldiğini dünyaya ilan eden gizli bir semboldür.
Cevap: "Ayşe tatile çıksın" şifresindeki Ayşe, dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Ayşe Güneş (Ayata)'dır.
