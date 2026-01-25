Maskara nereye sürülür? Beyaz’la Joker 100 bin tl’lik soru

Güzellik ve makyaj rutinlerinin vazgeçilmez bir parçası olan, bakışlara derinlik ve anlam katan bu kozmetik ürün, doğru uygulandığında göz yapısını belirginleştirerek daha etkileyici bir görünüm elde edilmesini sağlar.

Maskara nereye sürülür?

Halk arasında genellikle "rimel" adıyla da bilinen bu ürün, göz makyajının son dokunuşu olarak kabul edilir. Kirpiklerin daha uzun, hacimli ve kıvrık görünmesi amacıyla tasarlanan bu boyayıcı madde, özel fırçası yardımıyla uygulanır. Uygulama sırasında göz kapağına veya gözün iç kısmına temas ettirmemeye özen göstermek, hem hijyen hem de makyajın temiz görünmesi açısından kritik bir öneme sahiptir.

Cevap: Maskara, gözlerdeki üst ve alt kirpiklere sürülür. (Uygulama, kirpik diplerinden uçlara doğru zikzak hareketlerle yapılır.)

