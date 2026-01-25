Özdemir Asaf’ın “Yalnızlık Paylaşılmaz“ adlı şiirinin sondan bir önceki dizesi “Yalnızlık paylaşılmaz“ken, son dizesi hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru
- Güncelleme Tarihi:
Türk edebiyatının en özgün ve derinlikli şairlerinden biri olan Özdemir Asaf'ın, az sözle çok şey anlatan minimalist üslubunun en seçkin örneklerinden biri olan bu eser, insan psikolojisinin en temel duygularından birini sarsıcı bir netlikle ele alır.
Özdemir Asaf'ın "Yalnızlık Paylaşılmaz" adlı şiirinin sondan bir önceki dizesi "Yalnızlık paylaşılmaz"ken, son dizesi hangisidir?
Şairin 1960'lı yıllarda kaleme aldığı ve kendi adıyla özdeşleşen bu kısa ama vurucu şiir, yalnızlığın doğası üzerine bir paradoks sunar. Toplum içinde duyulan bireysel yalnızlığı ve bu duygunun başkalarına aktarılamayacak kadar kişiye özel oluşunu anlatan şiir, okuyucuyu ters köşe yapan o meşhur final dizesiyle noktalanır. Asaf, bu eserinde dilin imkanlarını sonuna kadar kullanarak bir duygunun tanımını tek bir cümleyle yeniden yapar.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”