Özdemir Asaf’ın “Yalnızlık Paylaşılmaz“ adlı şiirinin sondan bir önceki dizesi “Yalnızlık paylaşılmaz“ken, son dizesi hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Türk edebiyatının en özgün ve derinlikli şairlerinden biri olan Özdemir Asaf'ın, az sözle çok şey anlatan minimalist üslubunun en seçkin örneklerinden biri olan bu eser, insan psikolojisinin en temel duygularından birini sarsıcı bir netlikle ele alır.

Özdemir Asaf'ın "Yalnızlık Paylaşılmaz" adlı şiirinin sondan bir önceki dizesi "Yalnızlık paylaşılmaz"ken, son dizesi hangisidir?

Şairin 1960'lı yıllarda kaleme aldığı ve kendi adıyla özdeşleşen bu kısa ama vurucu şiir, yalnızlığın doğası üzerine bir paradoks sunar. Toplum içinde duyulan bireysel yalnızlığı ve bu duygunun başkalarına aktarılamayacak kadar kişiye özel oluşunu anlatan şiir, okuyucuyu ters köşe yapan o meşhur final dizesiyle noktalanır. Asaf, bu eserinde dilin imkanlarını sonuna kadar kullanarak bir duygunun tanımını tek bir cümleyle yeniden yapar.

Cevap: Özdemir Asaf'ın "Yalnızlık Paylaşılmaz" şiirinin son dizesi şöyledir: "Paylaşılsa yalnızlık olmaz."

