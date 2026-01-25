Dünyanın en prestijli bilim ve sanat ödülleri arasında yer alan Nobel Ödülleri, yıllar içinde Türkiye'den de çok değerli isimlerin başarılarıyla taçlanmış ve ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı olmuştur.

Nobel Ödülü'ne sahip kaç Türk vatandaşı vardır?

Nobel Ödülü tarihinde Türkiye, farklı disiplinlerde gösterilen üstün başarılarla temsil edilmektedir. İlk olarak 2006 yılında edebiyat alanında açılan bu yol, ilerleyen yıllarda kimya ve ekonomi alanındaki başarılarla devam ederek Türk bilim ve sanat dünyasının evrensel düzeydeki etkisini kanıtlamıştır.

Cevap: Nobel Ödülü'ne sahip 3 Türk vatandaşı vardır. Bu isimler; 2006 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk, 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Aziz Sancar ve 2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Daron Acemoğlu'dur. (Ayrıca Yemen asıllı aktivist Tevekkül Karman da ödülü aldıktan sonra Türk vatandaşlığına geçmiştir.)

Kaynak: Haber Merkezi