Plastik mobilya üretiminde uygulanan bazı standart tasarım özellikleri, sadece estetik kaygılarla değil, tamamen fiziksel yasalar ve kullanım pratikliği doğrultusunda geliştirilmektedir.

Hangisi plastik taburelerde yer alan deliklerin yapılış amaçlarından biridir?

Plastik tabureler, depolama kolaylığı sağlaması açısından genellikle iç içe geçecek şekilde tasarlanır. Ancak iki tabure birbirinin içine tam oturduğunda, aralarında kalan boşluktaki hava dışarı çıkamazsa güçlü bir vakum etkisi oluşur. Bu durum, taburelerin birbirinden ayrılmasını neredeyse imkansız hale getiren ciddi bir fiziksel direnç yaratır. Tasarımda yer alan o küçük delik, bu süreci engellemek için kritik bir rol oynar.

Cevap: Plastik taburelerdeki deliklerin temel amacı, tabureler iç içe istiflendiğinde oluşan hava sıkışmasını önlemek ve vakum etkisini ortadan kaldırarak taburelerin kolayca ayrılmasını sağlamaktır. (Ayrıca bu delik, parmakla kavrama sağlayarak taşımayı kolaylaştırır ve yağmurlu havalarda su birikmesini önler.)

Kaynak: Haber Merkezi