Türk müziğinin unutulmaz eserlerinden birine ilham kaynağı olan ve nostaljik bir sembol haline gelen bu özel taş türü, hem şehir mimarisindeki estetiği hem de bir dönemin aşk hikayelerini temsil etmektedir.

İsmi bir şarkıda geçen meşhur kaldırım taşı hangisidir?

Türk sanat müziğinin ve popüler müziğin efsanevi isimleri tarafından seslendirilen ve "Kaldırımlar" temasını işleyen birçok eser olsa da, bir tanesi doğrudan taşın türünü vurgulayan nakaratıyla hafızalara kazınmıştır. Bu şarkı, dinleyiciyi eski İstanbul sokaklarında bir gezintiye çıkarırken, adımların yankılandığı o kendine has dokuyu adıyla yaşatır.

Cevap: İsmi şarkıda geçen meşhur kaldırım taşı Arnavut Kaldırımı'dır. (Özellikle Demet Sağıroğlu'nun 90'lı yıllara damga vuran "Arnavut Kaldırımı" şarkısıyla bu isim müzik tarihinde ikonik bir yer edinmiştir.)

