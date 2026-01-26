GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Muhittin Böcek dahil 41 kişi için iddianame hazırlandı

- Güncelleme Tarihi:

Muhittin Böcek dahil 41 kişi için iddianame hazırlandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında iddianame hazırlandı. Görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de aralarında bulunduğu 41 şüpheli için iddianame mahkemeye gönderildi.

5 Temmuz 2025'te tutuklanan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanları F.A. ve M.O.K'nin aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında soruşturma işlemlerinin tamamlandı.

Şüpheliler hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması", "nitelikli dolandırıcılık" ve "iftira'' suçlarından 702 sayfalık iddianame düzenlendi.

Şüpheliler hakkında istenilen cezalar

İddianamede bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirme yapılırken şüphelilerden Muhittin Böcek'in zincirleme suç hükümleri kapsamında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı degerlerinin aklanması'' suçlarından cezalandırılması istendi.

Şüphelilerden İlker Arslan'a "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" ve "haksız mal edinme", Mustafa Gökhan Böcek'e yardım eden sıfatıyla "icbar suretiyle irtikap" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması'' ile "nüfuz ticareti" suçlarından ceza verilmesi talep edildi.

Oğul Böcek'in "yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme" suçlarından ve ayrıca dosya kapsamına yansıyan tespitler doğrultusunda "suçu meslek edinen kişi" olarak da cezalandırılması istendi.

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ve eski gelini Z.K'nin de zincirleme suç hükümleri kapsamında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Milyonluk mal varlığına el koyma talebi

İddianame içeriğinde tüm şüphelilerden el koyulan nakdi TL veya döviz cinsinden yaklaşık 170.083.116,41 TL mevduatın ve ayrıca el koyma kararı verilen 10 adet daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 rolex marka saat ve Iphone marka cep telefonu olmak üzere yaklaşık değeri 258.600.000,00 TL taşınmaz ve taşınır malın müsaderesi (işlenen suçtan kazanılanların mülkiyetinin devlete aktarılması) talep edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

