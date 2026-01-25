GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Duş aldıktan sonra fenalaşan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Duş aldıktan sonra fenalaşan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde duş aldıktan sonra fenalaşan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre duş aldıktan sonra fenalaşan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

DUŞ SONRASI FENALAŞTI

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi 2133. Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre duştan çıkan T.A. (17) bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde T.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından T.A.'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

