Babasını kurtarmaya çalışırken metan gazından zehirlenen Efe hayatını kaybetti
Bursa’nın Mudanya ilçesinde bağ evinde bulunan kuyuda temizlik yaptığı sırada fenalaşan babasını kurtaran 17 yaşındaki genç, metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olay, Mudanya ilçesinde bir bağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyu temizliği sırasında metan gazından etkilenen babasının mahsur kaldığını fark eden Efe Akpınar (17), yardım etmek için kuyuya indi.
Babasını kuyudan çıkarmayı başaran genç, bu sırada kuyu içerisinde gaza maruz kalarak kendisi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kuyudan çıkarılan Efe Akpınar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Acı haber gencin ailesini ve sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
