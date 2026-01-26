Beşiktaş’ta park halindeki 4 otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, otomobillerde hasar oluştu.
Yangın, saat 03.00 sıralarında Vişnezade Mahallesi Prof. Dr. Ekrem Ulsoy Sokak'ta park halindeki otomobilde çıktı. İddiaya göre, park halindeki 34 PE 7744 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
ALEVLER 3 OTOMOBİLE SIÇRADI
Bu sırada otomobilden yükselen alevler kısa sürede üç otomobile sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobillere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar oluştu.
Öte yandan araçlardan yükselen alevler, cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, alevlerin yükseldiği anlarda bir otomobilde patlama olduğu görülüyor.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”