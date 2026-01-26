Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti

Aydın’ın Efeler ilçesinde üvey oğlu S.K. ile kavga ettiği sırada kalp krizi geçiren Nurettin Aslıhan (57), hayatını kaybetti. Aslıhan’ın vücudunda darp izlerine rastlayan polis, S.K.’yı gözaltına aldı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Nurettin Aslıhan, henüz bilinmeyen nedenle evde üvey oğlu S.K. ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma, sokağa taştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine fenalaşan Nurettin Aslıhan, yere yığıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslıhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Aslıhan'ın vücudunda darp izlerine rastlayan polis, S.K.'yı gözaltına aldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”