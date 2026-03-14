28 santimetre kalınlığındaki buzu testereyle keserek girdikleri gölde Türk bayrağı açtılar

28 santimetre kalınlığındaki buzu testereyle keserek girdikleri gölde Türk bayrağı açtılar
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, 28 santimetre kalınlığındaki buzu testereyle keserek girdikleri gölde Türk bayrağı açtı.

Erzurum il Jandarma Komutanlığı SAK Timi, profesyonel yetkinliklerini artırmak ve zorlu iklim koşullarına adaptasyonunu sağlamak maksadıyla, buz altı dalış eğitimi gerçekleştirdi. Palandöken ilçesindeki 2100 metre rakımlı Teke Deresi Gölet'ine giden SAK Timi -10 derece hava sıcaklığında 28 santimetre kalınlığındaki buz tabakasını motorlu testereyle kesti. 6 jandarma personelinin katıldığı eğitimde suya giren SAK Timi gölde Türk bayrağı açtı. Erzurum'un zorlu coğrafi ve iklim şartlarında sürdürülen bu eğitimlerle SAK Timleri, arama, kurtarma ve delil tespiti görevlerine yönelik  güçlendiriliyor.

Kaynak: DHA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER