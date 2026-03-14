Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye krize çözüm arıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün dünyada insan hayatının hiçe sayıldığı vahşet sahnelerine tanık oluyoruz“ derken, “Bölgede diplomasi ile krizlere çözüm arayan ülkelerin başında Türkiye vardır.“ diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün dünyada insan hayatının hiçe sayıldığı vahşet sahnelerine tanık oluyoruz" derken, "Bölgede diplomasi ile krizlere çözüm arayan ülkelerin başında Türkiye vardır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

Erdoğan, "Bazı meslekler eda mesleği, bazıları ise feda mesleğidir. Sağlık ordumuz çok yüksek bir tempo ve özveri ile çalışarak yeri geldiğinde ailelerine ayıracakları zamandan feragat ederek kendilerini milletimiz için adete feda eden bir karaktere sahiptir. Sağlık sistemimiz bugün hiç olmadığı kadar güçlü ve dayanıklıdır. Covid 19 salgınından 6 Şubat depremleri sağlık sistemimiz tüm zorlu süreçlerden alnının akıyla geçmeyi başarmıştır.” dedi.

"TÜRKİYE KRİZE ÇÖZÜM ARIYOR”

"Bugün dünyada insan hayatının hiçe sayıldığı, kundakta, hatta küvezlerdeki bebeklerin katledildiği, okula gönderilen çocukların bombalarla can verdiği vahşet sahnelerine tanık oluyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de kadın ve çocuklarla birlikte sağlık çalışanlarının da acımasızca şehit edildiğini gördük. Gözünü kan bürümüş bir şebeke Gazze'de olduğu gibi İran ve Lübnan'da da okulları ve hastaneleri vurmaya devam ediyor.

Bu cinnet hali karşısında aklı selimi savunan, diplomasi ile krizlere çözüm arayan ülkelerin başında Türkiye vardır. Hadiselere petrolün, altının, doğalgazın değerinden bakan değil hakkın, adaletin, merhametin ve insanlık onurunun nazarından bakan insani tavrımızı muhafaza edeceğiz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Kendi ülkesi ve milletinin başarılarını kayıtsız ve bigane olanlara ne anlatsak beyhude. Biz onları hiç dikkate almadık bugün de kaile almıyoruz.

2002 yılında 379 bin sağlık çalışanımız vardı, yaklaşık 4 kat artışla bu sayı 1 milyona çıktı. Sadece geçen yıl 75 bin 255 personel ataması gerçekleştirdik. Son 23 yılda mevcut hastanelerimizin yüzde 80'ini ya yeniledik ya da yeniden yaptık. Tüm sağlık sistemindeki yatak sayımız 270 bini aşmış durumda.

Toplamda 39 bin 367 yataklı 27 şehir hastanesini hizmete aldık. 14 bin 153 yataklı 11 şehir hastanesinin yapımı ise devam ediyor. Buralara bıçak parası zulmünden, yaralıların yollarda can çekiştiği zamanlardan geldik. Okullarda ve hastanelerde şiddete tahammülümüz yoktur. Menfur hadiselerle ilgili gerekli tedbiri alıyoruz ve alacağız.

Kaynak: Haber Merkezi