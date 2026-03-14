Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14-20 Mart tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Doğu bölgelerinde çığ, Güney Doğu'da ise toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, önümüzdeki 7 günlük süreçte Türkiye genelinde bahar havası etkisini hissettirecek. Ancak sıcaklık artışıyla birlikte özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar erimeleri ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması istendi.

Kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı

Bugün, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağışlar bekleniyor. Aynı zamanda Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde "toz taşınımı" görüleceği tahmin edilirken, rüzgarın kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

Bölge bölge görünüm

Marmara ve Ege'de önümüzdeki 7 günlük süreçte genellikle parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu bir hava hakim olacak. İstanbul'da sıcaklıklar 6-12 derece, İzmir'de ise 11-22 derece civarında seyredecek. Perşembe ve cuma günü bölge genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

İç Anadolu'da Ankara ve çevresinde hafta başında az bulutlu bir gökyüzü hakimken, sıcaklıkların 15-16 derecelere kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Hafta sonuna doğru bölgede yağış geçişleri görülebilir.

Batı Karadeniz'de puslu bir hava hakimken, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde hafta boyunca "Çığ Tehlikesi" uyarısı yapıldı. Bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı geçişleri görülebilecek.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bugün kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı öne çıkıyor. Bölge genelinde sıcaklıklar artış gösterse de yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ riski en üst seviyede.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

MGM'nin "Genel Hava Durumu" değerlendirmesinde, hava sıcaklıklarının ülke genelinde hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği vurgulandı.

Ülke genelinde yağış geri dönüyor

Tahmin haritalarına göre, 19 Mart Perşembe günü günü itibarıyla yağışlı hava dalgasının Marmara, Ege ve İç Anadolu üzerinden tüm yurda yayılması bekleniyor.

Yetkililer, özellikle toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşüş ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları güncel meteorolojik uyarıları takip etmeye çağırdı.

Kaynak: AA