GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,30
EURO
50,62
STERLİN
58,64
GRAM
7.254,04
ÇEYREK
11.970,62
YARIM ALTIN
23.861,44
CUMHURİYET ALTINI
47.519,73
GÜNCEL Haberleri

Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor
Türkiye genelinde önümüzdeki 7 günlük süreçte bahar havası etkisini hissettirecek. Yeni bir yağışlı sistem doğu bölgelerden başlayarak etkili olması beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14-20 Mart tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Doğu bölgelerinde çığ, Güney Doğu'da ise toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, önümüzdeki 7 günlük süreçte Türkiye genelinde bahar havası etkisini hissettirecek. Ancak sıcaklık artışıyla birlikte özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar erimeleri ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması istendi.

Kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı
Bugün, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağışlar bekleniyor. Aynı zamanda Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde "toz taşınımı" görüleceği tahmin edilirken, rüzgarın kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

Bölge bölge görünüm
Marmara ve Ege'de önümüzdeki 7 günlük süreçte genellikle parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu bir hava hakim olacak. İstanbul'da sıcaklıklar 6-12 derece, İzmir'de ise 11-22 derece civarında seyredecek. Perşembe ve cuma günü bölge genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

İç Anadolu'da Ankara ve çevresinde hafta başında az bulutlu bir gökyüzü hakimken, sıcaklıkların 15-16 derecelere kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Hafta sonuna doğru bölgede yağış geçişleri görülebilir.

Batı Karadeniz'de puslu bir hava hakimken, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde hafta boyunca "Çığ Tehlikesi" uyarısı yapıldı. Bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı geçişleri görülebilecek.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bugün kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı öne çıkıyor. Bölge genelinde sıcaklıklar artış gösterse de yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ riski en üst seviyede.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
MGM'nin "Genel Hava Durumu" değerlendirmesinde, hava sıcaklıklarının ülke genelinde hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği vurgulandı.

Ülke genelinde yağış geri dönüyor

Tahmin haritalarına göre, 19 Mart Perşembe günü günü itibarıyla yağışlı hava dalgasının Marmara, Ege ve İç Anadolu üzerinden tüm yurda yayılması bekleniyor.

Yetkililer, özellikle toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşüş ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları güncel meteorolojik uyarıları takip etmeye çağırdı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER