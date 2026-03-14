3 çocuğunun babasını çıkan tartışmada tüfekle vurarak öldürdü
Hatay’ın İskenderun ilçesinde Duygu S. (46), 3 çocuğunun babası Hasan Uslu’yu (48) çıkan tartışmada tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

Olay, 12 Mart'ta gece saatlerinde Esentepe Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Hasan Uslu ile dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Duygu S. arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışma sırasında tüfekle yaralanan Hasan Uslu, götürüldüğü İskenderun Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Duygu S., Hasan Uslu ile tartışırken eline tüfek aldığını, arbede çıktığını, bu sırada tüfeğin ateş aldığını iddia etti. Evde yapılan aramada; 2 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ile 9 tabanca mermisi ele geçirildi. 3 çocuk annesi Duygu S., ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 

Kaynak: DHA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER