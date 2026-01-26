Emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam gelecek? Belli oldu mu? İşte beklenen rakamlar

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyelerinde yüzde 25 oranında artış yapılması gündemde. Hâlihazırda 4 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyelerinin 5 bin liraya yükselmesi ihtimali güçlenmiş durumda.
Türkiye'de AK Parti döneminde hayata geçirilen bayram ikramiyesi uygulaması devam ederken, emeklilerin bayram öncesi artan ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.
18 MİLYON EMEKLİYİ KAPSAYACAK
Yaklaşık 18 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleri, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Eğer yüzde 25'lik zam hayata geçirilirse, emekliler iki bayramda toplam 10 bin lira ikramiye almış olacak.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?
Bayram ikramiyesinden;
SGK'dan emekli maaşı alanlar
Yaşlılık aylığı alanlar
Vazife malullüğü ve malullük aylığı alanlar
Ölüm aylığı ve ölüm geliri alan hak sahipleri
Sürekli iş göremezlik geliri alanlar
Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler
Güvenlik korucuları, şampiyon sporcular
Terörden zarar gören sivil vatandaşlar
yararlanabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlar ise, aldıkları maaş oranında ikramiye alma hakkına sahip olacak.
İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bayram ikramiyelerinin, her yıl olduğu gibi bayramlardan hemen önce emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı: 20–24 Mart 2026
Kurban Bayramı: 27–30 Mayıs 2026
Bu tarihlerden önce ödemelerin yapılması öngörülüyor.
YASAL SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
İkramiyelerde artış yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Bu kapsamda AK Parti'nin kanun teklifini TBMM'ye sunması, teklifin komisyondan geçmesi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve Resmi Gazete'de yayımlanması ile düzenlemenin yürürlüğe girmesi bekleniyor.
