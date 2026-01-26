GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,45
EURO
51,41
STERLİN
59,44
GRAM
7.264,26
ÇEYREK
11.926,04
YARIM ALTIN
23.726,52
CUMHURİYET ALTINI
47.303,93
EKONOMİ Haberleri

Emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam gelecek? Belli oldu mu? İşte beklenen rakamlar

- Güncelleme Tarihi:

Emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam gelecek? Belli oldu mu? İşte beklenen rakamlar

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyelerinde yüzde 25 oranında artış yapılması gündemde. Hâlihazırda 4 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyelerinin 5 bin liraya yükselmesi ihtimali güçlenmiş durumda.

Türkiye'de AK Parti döneminde hayata geçirilen bayram ikramiyesi uygulaması devam ederken, emeklilerin bayram öncesi artan ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.

18 MİLYON EMEKLİYİ KAPSAYACAK

Yaklaşık 18 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleri, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Eğer yüzde 25'lik zam hayata geçirilirse, emekliler iki bayramda toplam 10 bin lira ikramiye almış olacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

Bayram ikramiyesinden;

SGK'dan emekli maaşı alanlar

Yaşlılık aylığı alanlar

Vazife malullüğü ve malullük aylığı alanlar

Ölüm aylığı ve ölüm geliri alan hak sahipleri

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar

Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler

Güvenlik korucuları, şampiyon sporcular

Terörden zarar gören sivil vatandaşlar

yararlanabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlar ise, aldıkları maaş oranında ikramiye alma hakkına sahip olacak.

İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bayram ikramiyelerinin, her yıl olduğu gibi bayramlardan hemen önce emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Ramazan Bayramı: 20–24 Mart 2026

Kurban Bayramı: 27–30 Mayıs 2026

Bu tarihlerden önce ödemelerin yapılması öngörülüyor.

YASAL SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İkramiyelerde artış yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Bu kapsamda AK Parti'nin kanun teklifini TBMM'ye sunması, teklifin komisyondan geçmesi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve Resmi Gazete'de yayımlanması ile düzenlemenin yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER