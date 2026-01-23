GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EKONOMİ Haberleri

Gram altın 7 bin lirayı geçti! Altın ve gümüş yükselmeye devam ediyor

Gram altın 7 bin lirayı geçti! Altın ve gümüş yükselmeye devam ediyor
Haftanın son günü ons altın yüzde 0,90 artışla 4 bin 966 dolardan gram altın ise yüzde 0,88 artışla 7 bin 70 liradan işlem görüyor. Gümüş de dünden bugüne yüzde 3 artış gösterdi.

Güvenli liman altın, ABD'de açıklanan veriler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'taki açıklamalarının ardından hareketlendi.

Ons altın 5 bin dolar seviyesine yaklaştı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7 bin 70 lira 

Çeyrek altın: 11 bin 727 lira

Cumhuriyet altını: 47 bin 780 lira

Tam altın: 46 bin 908 lira

Yarım altın: 23 bin 450 lira

GÜMÜŞ

Gümüş fiyatları da küresel ölçekte yükselmeye ve yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor.

Gümüş / TL: 146,24

Gümüş / ons: 99,34

Gümüş / dolar: 3 bin 370

Platin/ons: 2 bin 666

Platin / dolar: 85 bin 700

Paladyum / ons: 1.925

Paladyum / dolar: 61 bin 890

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,3864 lira

Euro: 51,0378 lira

Sterlin: 58,6420 lira

Kaynak: Haber Merkezi

