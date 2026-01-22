150 ülkeye 1 milyar 742 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı
Türkiye’den geçen yıl 1 milyar 742 milyon 529 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye 2025 yılında 150 ülke ve serbest bölgeye 337 bin 227 ton ürün satarak 1 milyar 742 milyon 529 bin dolar gelir elde etti.
Kuru üzüm zirvede
En çok gelir 500 milyon 156 bin dolarla kuru üzümden sağlanırken, bunu sırasıyla 362 milyon 53 bin dolarla kuru incir ve 303 milyon 388 bin dolarla kuru kayısı takip etti.
Bu dönemde badem ihracatı yüzde 70,5'lik artışla 87 milyon 101 bin, leblebi ihracatı yüzde 20,2'lik yükselişle 31 milyon 740 bin, kuru elma ihracatı yüzde 25,5'lik artışla 12 milyon 637 bin dolar oldu.
Türkiye, 775 milyon 755 bin dolarlık ihracatla en fazla ihracatı Avrupa Birliği ülkelerine yaptı.
