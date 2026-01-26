GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Demirci: Son dakikalar bizi üzdü!

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Demirci: Son dakikalar bizi üzdü!

Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Anıl Demirci, Konyaspor maçını değerlendirdi. Teknik direktör Burak Yılmaz'ın cezası nedeniyle takımın başında yer alan Demirci, "Motivasyonumuzu yükseltecek bir gol attık. 45 ile 75. dakika arasında rakibimiz ne kadar çabalasa da her hangi pozisyon vermedik. Biz de pozisyon bulamadık. Daha tehlikeli ataklar yaptık. Son 15-20 dakika skoru koruma içgüdüsüyle gereğinden fazla geriye yaslandığımız bir dönem oldu. Burada Konya can havliyle beraberlik için aksiyonlar gerçekleştirdi. 88'e kadar 1-0 koruyup son bölümde gol yemek bizim için üzücü” dedi.

"Jinho atılmalıydı”

Hakem kararlarıyla ilgili olarak konuşan Demirci, "Jinho'nun ikinci sarıdan atılmaması... Maçın o dakikasına kadar sarı kartları çok rahat çıkaran bir hakemdi. Bir pozisyonun faul olması için çok net çekme ya da rakibi çok net dağıtıyor olması lazım. Draguş'un eli Umut'un sırtına değiyor ile değmiyor arasındaydı. Hakem golü verseydi, VAR'dan hiçbir müdahale gelmezdi” diye konuştu.

(Ali Asım Erdem)

