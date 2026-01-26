Konyalı öğretmen hayatını kaybetti!

Niğde Fen Lisesi'nde Rehber Öğretmeni olarak görev yapan Konyalı Coşkun Bağcı, hayatını kaybetti. Acı haber, ailesi başta olmak üzere öğrencileri, meslektaşları ve Niğde eğitim camiasında derin üzüntü yarattı.
EĞİTİM CAMİASINI YASA BOĞDU
Uzun yıllar eğitim hayatına emek veren ve öğrencilerine yalnızca akademik değil, insanî yönüyle de rehberlik eden Coşkun Bağcı'nın vefatı, görev yaptığı okulda ve il genelinde büyük bir boşluk bıraktı. Öğrencileri tarafından sevilen, meslektaşları arasında saygı gören Bağcı'nın ani kaybı, eğitim camiasını yasa boğdu.
CENAZE TÖRENİ KONYA EREĞLİ'DE
Merhum Coşkun Bağcı'nın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Konya Ereğli Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Ailesi, sevenleri, öğrencileri ve meslektaşlarının cenaze törenine katılması bekleniyor.
6 GÜN ÖNCE ACİL KAN PAYLAŞIMI YAPILMIŞ
Yaklaşık 6 gün önce, Niğde Fen Lisesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından Coşkun Bağcı için acil kan bağışı çağrısı yapılmıştı. Yapılan paylaşımda Bağcı'nın tedavi sürecine destek olmak amacıyla vatandaşlardan kan bağışı istenmiş.
(Meltem Aslan)