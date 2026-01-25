Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Songül Baş (41), tedavi gördüğü hastanede 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 12 Ocak'ta Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde meydana geldi.
Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Songül Baş'a, E.A. idaresindeki 34 PGE 784 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Baş, sürücü E.A. tarafından otomobile bindirilerek önce yakındaki bir polikliniğe, ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Vücudunda çok sayıda kırık oluşan Baş, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen sürücü E.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Songül Baş, tedavi gördüğü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sabah saatlerinde, 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Başın cenazesi, Çayırova ilçesindeki Küme Evler Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akse Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
