GÜNCEL Haberleri

Diyarbakır Emniyetine saldırı girişimi! EYP attılar: Valilikten açıklama geldi

- Güncelleme Tarihi:

Diyarbakır Emniyetine saldırı girişimi! EYP attılar: Valilikten açıklama geldi

Diyarbakır'da akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'na yönelik bir saldırı girişiminde bulunuldu. İlk belirlemelere göre saldırı girişimi amacına ulaşmazken, olayda can ya da mal kaybı yaşanmadı.

PATLAMA SESİ ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre saat 20.15 sıralarında Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nın vatandaşlık girişi önünde patlama sesi duyuldu. Sesin ardından emniyet yerleşkesi çevresine çok sayıda ekip sevk edildi.

Görevli personelin, patlama sesinin vatandaşlık girişi önünden geldiğini anons etmesi üzerine ekipler bu bölgeye yönlendirildi.

KAYITLARDA ŞÜPHELİLER GÖRÜLDÜ

Yapılan kamera incelemelerinde, Mevlana Halit Mahallesi 364. Sokak'tan gelen iki şahsın beton bariyerin iç tarafına doğru patlayıcı madde attığı tespit edildi. Atılan cismin cam bardak içerisinde hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) olduğu yönünde bilgi paylaşıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerinde yapılan incelemelerde herhangi bir maddi zarar oluşmadığı belirlendi. Şüpheli şahıs ya da şahısların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmayı sürüyor. 

DİYARBAKIR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda;

"25.01.2026 günü saat 20.15 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğümüz Ana Hizmet Binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılmıştır.

Yapılan ilk incelemede, olayın ardından yüzleri maskeli 2 şahsın olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtıkları tespit edilmiştir.

Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir.

Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' İfadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

