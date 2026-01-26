GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya Valiliği’nden 9 ilçeye önemli uyarı! 24 saat sürecek

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya Valiliği’nden 9 ilçeye önemli uyarı! 24 saat sürecek

Konya Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Paylaşımda, Meteoroloji kaynaklı uyarıya yer verilirken olası risklere karşı tedbir alınmasının önemine vurgu yapıldı.

KONYA VE İLÇELERİ İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, 26 Ocak Pazartesi günü (bugün) öğle saatlerinden itibaren Konya'nın güney kesimleri başta olmak üzere Hadim, Taşkent, Bozkır, Derebucak, Seydişehir, Ahırlı, Yalıhüyük, Halkapınar ve Ereğli ilçelerinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor. Rüzgâr hızının yer yer 50-70 km/saat, yüksek kesimlerde ise 80-90 km/saat'e kadar çıkabileceği bildirildi.

ÇATI UÇMASI VE AĞAÇ DEVRİLMESİ RİSKİ

Yetkililer, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekti. Özellikle şehir içi ve kırsal bölgelerde sürücülerin ve yayaların tedbirli olması istendi.

BACA GAZI ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT

Açıklamada ayrıca Konya genelinde soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Fırtınanın 27 Ocak Salı (yarın) günü saat 15.00'e kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yetkililer, Konya'da yaşayan vatandaşların Meteoroloji ve resmi kurumlar tarafından yapılacak duyuruları yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.

(Meltem Aslan)

