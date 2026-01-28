GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığı yeni binasında

AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığı yeni binasında
AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığının yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen açılış töreninde konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti teşkilatlarının milletin evi olduğunu vurguladı. Başkan Özgökçen, "Biz Akşehir'e her geldiğimizde ferahlıyoruz. Çünkü Akşehirli vatandaşlarımız bizi bağrına basıyor. Milletvekilimiz Orhan Erdem kuruluşundan beri bizimle. O dönemlerde çok sık gelip buradaki arkadaşlarla istişare yapıyorduk. 25 yılın sonunda bir bina değişikliğine ihtiyaç duyuldu. İnşallah bu bina değişikliğiyle hayırlı hizmetler gelir Akşehir'e. AK Parti'nin il ve ilçe teşkilatları milletin evidir. Milletin derdine derman olan yerlerdir. İnşallah bu teşkilat binamız bu şekilde hizmet verecektir" dedi.

Törende konuşanlar da yeni hizmet binasının Akşehir'e hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra açılışa katılan protokol ve vatandaşlar ilçe başkanlığına geçerek parti binasını gezdi. Açılış törenine, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem ve Mehmet Baykan, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, AK Parti İlçe Başkanı Muammer Sağlam, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

