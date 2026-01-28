Meram’da sağlıkta yeni dönem: 21 bin kişiye hizmet verecek Hekimoğlu ASM açıldı!

Meram sağlık altyapısı önemli bir yatırım daha kazandı. Meram Belediyesi ile Konya İl Sağlık Müdürlüğünün destekleri ile hayırsever Mehmet ve Halil İbrahim Hekimoğlu tarafından yaptırılan aile sağlığı merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Konya Valisi İbrahim Akın modern yapısı, donanımlı birimleri ve geniş hizmet kapasitesiyle dikkat çeken merkezin, Meram’daki birinci basamak sağlık hizmetlerine yeni bir soluk getireceğini söyledi.

Meram, sağlık alanında önemli bir yatırıma daha ev sahipliği yaptı. Hayırsever Mehmet ve Halil İbrahim Hekimoğlu tarafından yaptırılan ‘Mehmet–Halil İbrahim Hekimoğlu Aile Sağlığı Merkezi', düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine; Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İzzet Çelik, AK Parti Meram Koordinatörü Rümeysa Karabulut, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, Karatay Belediye Başkan Vekili Mevlüt Kanat, hayırsever Hekimoğlu ailesinden Mehmet, Halil İbrahim ve Oktay Hekimoğlu, AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Çimen, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.







İL SAĞLIK MÜDÜRÜ YAVUZ; "KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİNDE ÖNCÜ OLMAK İSTİYORUZ”



İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, yeni Aile Sağlığı Merkezi'nin (ASM) açılışında yaptığı konuşmada, sağlık alanında gelinen noktaya ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin sağlık alanında önemli bir seviyeye ulaştığını ve Konya'nın da sağlıkta örnek bir şehir haline geldiğini ifade eden Yavuz, "Artık Konya'daki ASM'ler sadece hizmet veren değil, aynı zamanda bulundukları bölgeleri güzelleştiren yapılar haline geldi. Son aylarda yürüttüğümüz yoğun çalışmalarla birlikte, bizler artık yalnızca tedavi eden değil, hastalıkları önlemeyi amaçlayan koruyucu sağlık anlayışının öncüsü olmak istiyoruz. Yapılan bu yatırımlar da bu vizyonun bir parçasıdır.” dedi.







BAŞKAN KAVUŞ: "YENİ ASM, İNSANI MERKEZE ALAN HİZMET ANLAYIŞIMIZIN SOMUT BİR ÖRNEĞİ”



Açılış töreninde söz alan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da Meram'ın özellikle son yıllarda sağlık yatırımları konusunda önemli bir atılım yaşadığını vurguladı. Başkan Kavuş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "İnsanı merkeze alan hizmet anlayışımızın en somut örneklerinden birini daha Meram'ımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlıklı bireyler olmadan güçlü bir toplum ve gelecek inşa etmek mümkün değildir. Bugün açılışını yaptığımız bu merkez, hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak yaşam kalitelerine doğrudan katkı sağlayacaktır.” Başkan Kavuş, konuşmasında hayırsever Hekimoğlu Ailesi'ne teşekkür ederek, bu tür yatırımların gelecek nesillere bırakılan en kıymetli miraslar olduğunun altını çizdi.







MUSTAFA UZBAŞ: "BU MERKEZ, PAYLAŞMANIN VE DAYANIŞMANIN SOMUT BİR ESERİDİR”



Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise Konya'nın tarih boyunca vakıf kültürü ve hayır geleneğiyle öne çıkan kadim bir şehir olduğuna dikkat çekerek, özellikle sağlık alanında yapılan kalıcı yatırımların bu güçlü geleneğin günümüze taşınmasında önemli rol oynadığını ifade etti. Kamu kurumları ile hayırseverlerin iş birliği içinde hayata geçirdiği bu tür projelerin toplumsal dayanışmanın en güzel örnekleri olduğunu belirten Uzbaş, Meram Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla ilçeye kazandırılan aile sağlığı merkezinin nitelikli ve örnek bir sağlık yatırımı olduğunu söyledi. Uzbaş, merkezin yalnızca bir bina değil; paylaşmanın, sorumluluk almanın ve topluma kalıcı bir iz bırakmanın somut bir göstergesi olduğunu vurgulayarak emeği geçen herkese teşekkür etti.







MEHMET BAYKAN: "KONYA, HAYIRSEVERLİKTE ÖNCÜ ŞEHİRLERDEN BİRİ”



AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise konuşmasında, Muhacir Pazarı semti ve Meram'ın geniş bir alanına hizmet verecek olan Aile Sağlığı Merkezi'nin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Türkiye'de sağlık alanında devletin güçlü yatırımlar gerçekleştirdiğini hatırlatan Baykan, hayırsever vatandaşların bu yatırımlara destek olmasının son derece kıymetli olduğunu dile getirdi. Konya'nın hayırseverlikte öncü şehirlerden biri olduğuna dikkat çeken Baykan, Hekimoğlu Ailesi'nin bu anlamlı katkısının hem dünyada hem de ahirette karşılığını bulacağına inandığını söyledi. Milletvekili Baykan ayrıca, Meram Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün gösterdiği fedakârlıkların bu önemli eserlerin ortaya çıkmasında önemli rol oynadığını belirtti.







VALİ AKIN; "DEVLET–MİLLET İŞ BİRLİĞİNİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİ”



Konya Valisi İbrahim Akın da yaptığı konuşmada, Mehmet–Halil İbrahim Hekimoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nin devlet–millet iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin, koruyucu hekimlikten tedaviye kadar vatandaşların sağlık sistemine ilk başvuru noktası olduğunu hatırlatan Akın, bu hizmetlerin modern ve nitelikli ortamlarda sunulmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. İl Sağlık Müdürlüğünün nüfus artışı ve imar planlamaları doğrultusunda sağlık altyapısının güçlendirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Akın, yaklaşık 1.500 metrekare kapalı alana sahip bu merkezin aile sağlığı hizmetlerinin daha erişilebilir ve etkin sunulmasına önemli katkı sağlayacağını belirterek, emeği geçen kurumlara ve hayırseverlere teşekkür etti.

İKİ ASM TEK ÇATI ALTINDA TOPLANDI



Konuşmaların ardından yeni aile sağlığı merkezinin açılışı Meram İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak'ın yaptığı dua ile gerçekleştirildi. Açılış törenine katılan protokol daha sonra merkez hakkında bilgi aldılar. Yeni merkezle birlikte; daha önce fiziki şartları yetersiz olan ve kiralık binalarda hizmet veren 13 No'lu Aile Sağlığı Merkezi ile kullanım ömrünü tamamlamış 49 No'lu Aile Sağlığı Merkezi, tek çatı altında birleştirildi. Böylece yaklaşık 21 bin kişilik nüfusa, daha sağlıklı, güvenli ve erişilebilir bir ortamda hizmet sunulmaya başlandı. Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşan, yaklaşık 1.500 metrekare kapalı alana sahip olan merkezde; 9 aile hekimliği muayene odası, 9 aile sağlığı çalışanı odası, aşılama, bebek-çocuk izlem, gebe izlem ve üreme sağlığı odaları, tıbbi müdahale odaları, laboratuvar, emzirme odası, toplantı salonu ve destek alanları yer alıyor. Merkezde 9 aile hekimi, 9 aile sağlığı çalışanı, 3 yardımcı sağlık personeli ve 2 temizlik personeli görev yapıyor.

