GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,60
EURO
52,09
STERLİN
60,06
GRAM
7.367,25
ÇEYREK
12.090,19
YARIM ALTIN
24.053,82
CUMHURİYET ALTINI
47.956,53
KONYA Haberleri

Konya’da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 42 H 2458 plakalı otomobil Huğlu Mahallesi girişinde kontrolden çıkarak karşı şeritte seyir halinde olan R.Ç. idaresindeki 42 BCJ 773 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza mahalline gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde yolcu olarak bulunan ve sürücünün babası olduğu öğrenilen Mehmet Sarıç'ın (76) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücü A.S. ise ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Yolcu minibüsü sürücüsü ile araçtaki yolcular ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER